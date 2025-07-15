Транскавказскую магистраль в Северной Осетии закрыли для всех видов транспорта

МЧС: движение по Транскаму прекращено для всех видов автотранспорта

На Транскавказской магистрали прекращено движение всех видов автотранспорта. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Из-за невозможности обеспечить безопасный проезд с 21:30 мск запрещается движение в обоих направлениях на участке населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля. Магистраль будет закрыта до особого распоряжения.

Транскавказская магистраль (Транскам) связывает Российскую Федерацию с Южной Осетией.

12 апреля сообщалось, что временное ограничение на проезд легковых автомобилей и грузовых машин введено на участке Военно-Грузинской дороги.

22 марта стало известно, что на Транскавказской автомагистрали (Транскаме) из-за снежных заносов и невозможности обеспечить безопасность запретили движение для большегрузных грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Дмитровское шоссе, движение по нему перекрыто.