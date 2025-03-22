На Транскаме запретили движение

На Транскавказской автомагистрали (Транскаме) запретили движение для большегрузного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Южной Осетии.

«Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения большегрузного транспорта до особого распоряжения. Запрет введен в связи с сильным снегопадом и невозможностью обеспечения безопасности проезда», — говорится в публикации.

В сети очевидцы размещают кадры, как большегрузы застревают на трассе из-за большого количества снега.

До этого в Хакасии девушка без водительских прав не выжила в ДТП, вылетев под пожарную машину.

«Столкновение произошло на Советской улице в Черногорске. 37-летняя автоледи вылезла на перекресток, не обращая внимания на проблесковые маячки и звуковые сигналы спецтехники», — говорится в публикации 112.

Ранее авария заблокировала движение на МКАД.