Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли

Временное ограничение на проезд легковых автомобилей и грузовых машин введено на участке Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Ограничения начнут действовать 12 апреля в 23:40. Об их снятии будет уведомлено отдельно.

Дорогу закрыли на фоне ухудшения погодных условий на территории Грузии. Пограничная полиция республики призвала приостановить движение всех видов транспорта на участке Владикавказ — Ларс.

По данным Центра Организации Дорожного Движения, в настоящее время в очереди на проезд через указанный пункт пропуск ожидают около 3 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Российскую Федерацию с Республиками Грузия и Армения. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на дороге в целях безопасности. В последний раз проезд по маршруту приостанавливали 20 марта.

Ранее свыше тысячи фур застряли на границе РФ и Грузии.