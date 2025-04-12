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Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли

На Военно-Грузинской дороге приостановлено движение транспорта из-за погоды
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Денис Абрамов/РИА Новости

Временное ограничение на проезд легковых автомобилей и грузовых машин введено на участке Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Ограничения начнут действовать 12 апреля в 23:40. Об их снятии будет уведомлено отдельно.

Дорогу закрыли на фоне ухудшения погодных условий на территории Грузии. Пограничная полиция республики призвала приостановить движение всех видов транспорта на участке Владикавказ — Ларс.

По данным Центра Организации Дорожного Движения, в настоящее время в очереди на проезд через указанный пункт пропуск ожидают около 3 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Российскую Федерацию с Республиками Грузия и Армения. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на дороге в целях безопасности. В последний раз проезд по маршруту приостанавливали 20 марта.

Ранее свыше тысячи фур застряли на границе РФ и Грузии.

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