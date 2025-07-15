Москвич на моноколесе устроил жесткое ДТП, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как моноколесники разлетелись по дороге после удара

В Москве мужчина на моноколесе врезался в электросамокатчика. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Ленинградский проспект», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина на моноколесе врезается в электросамокатчика. От удара люди падают на проезжую часть, чем затрудняют движение еще двум моноколесникам, которые также попадают в ДТП.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка на мотоцикле на большой скорости сбила мужчину на электросамокате.

«Авария (на видео) случилась на проспекте Славы, под железнодорожным мостом. Девушка на байке на скорости влетела в пересекавшего в неположенном месте дорогу самокатчика», — говорится в публикации.

По информации канала «Mash на Мойке», в настоящее время петербурженка находится в реанимации, ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Второй участник аварии получил серьезные травмы.

Ранее автомобиль вспыхнул в Москве на оживленной дороге и попал на видео.