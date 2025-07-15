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Пензенец прокатился на аквабайке по затопленным дорогам, и это попало на видео

В Пензе на видео попало, как мужчина проехал на аквабайке по затопленным дорогам
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В Пензе мужчина проехал на аквабайке по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».

«На аквабайке по дороге? Легко! В Пензе после ливней своя атмосфера», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пензенец едет по проезжей части на аквабайке возле автомобилей, которые также движутся по затопленной дороге.

До этого сообщалось, что в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:05 мск, пробка на Дмитровском шоссе в обе стороны образовалась в районе пересечение с МСД, между станциями метро Петровско-Разумовская и Верхние Лихоборы. Пользователи сервиса сообщают о затоплении тоннеля на Дмитровском шоссе.

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.

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