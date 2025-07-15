Москвич отказался покидать затопленную машину, и это попало на видео

В Москве на видео попал водитель, который отказался покидать затопленную машину

В Москве водитель отказался покидать затопленный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«На Клязьминской улице машина уходит под воду, но водитель отказывается ее покидать», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что человек сидит в черном автомобиле, который затопило после ливня.

До этого сообщалось, что в Москве автобус с людьми преодолел затопленный после ливня перекресток. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую часть полностью затопило: вода достигла уровня колен. Кроме того, на записи заметно, как автомобили преодолевают затопленные участки.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

Ранее в Воронеже автомобили загорелись после атаки БПЛА и попали на видео.