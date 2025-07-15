В Башкирии мотоциклист на скорости протаранил авто ритуальных услуг, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало жесткое столкновение мотоцикла с авто ритуальных услуг

В городе Салавате республики Башкирия мотоциклист врезался в автомобиль ритуальных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«27-летний байкер проскочил на красный свет и врезался в автомобиль на перекрестке. От удара пилота отбросило на землю», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в проезжающий белый автомобиль. От удара байкер отлетает в сторону. На записи также заметно, как автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32-го км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее в Башкирии мужчина станцевал на крыше движущегося авто и попал на видео.