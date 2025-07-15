Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

На 11-м километре МКАД произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 11 км МКАД (перед съездом №10) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

До этого на видео попал перевернувшийся автомобиль на 11-м километре МКАД. Седан белого цвета лежит вверх колесами на проезжей части. Рядом с ним стоит еще один автомобиль.

Также в Башкирии попал на видео мужчина, который станцевал на крыше движущегося автомобиля.

Ранее на МКАД сгорел автомобиль.