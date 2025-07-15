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Автомобиль перевернулся на МКАД и попал на видео

На МКАД на видео попал автомобиль после жесткого кульбита
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В Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 11км», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что перевернутая легковая машина лежит на проезжей части. Также заметно, что на обочине стоит еще один автомобиль.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32-го км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, на МКАД водитель неисправных «Жигулей» отпрыгнул в сторону, когда в его машину врезался Nissan X-Trail. ДТП произошло на 51-м километре МКАД в третьем часу ночи 16 июня 2025 года.

Ранее в Воронеже автомобили загорелись после атаки БПЛА и попали на видео.

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