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«В рубашке родился»: на МКАД водитель успел отскочить от машины, в которую врезался Nissan

На МКАД водитель отпрыгнул от своей машины в момент ДТП и попал на видео
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На МКАД водитель неисправных «Жигулей» отпрыгнул в сторону, когда в его машину врезался Nissan X-Trail. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Водитель в рубашке родился», — отмечается в публикации.

ДТП произошло на 51-м километре МКАД в третьем часу ночи 16 июня 2025 года. На кадрах видно, что вишневый ВАЗ-2107 движется во втором слева ряду, за машиной виден густой дым. Водитель отечественного седана остановился в том же ряду и открыл капот. В этот момент в его машину врезался кроссовер Nissan X-Trail.

Молодой человек оказался между двумя машинами, но не попал под колеса. Он вскочил на ноги, отбежал в сторону и сел на разделительное ограждение МКАД. В момент ДТП проезжая часть дороги была мокрой из-за дождя.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП с моноколесниками в Москве.

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