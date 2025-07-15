Россиянам рассказали, как подешевели автомобили Geely с начала года

Geely в РФ снизила цены на шесть моделей в 2025 году

В России с начала 2025 года цена автомобилей Geely снизилась на 3% в среднем по модельному ряду, подсчитал сервис CARgument.

«Наибольшее снижение цены показал Atlas - минус 7,2%. Единственной подорожавшей, хоть и незначительно, моделью оказался Coolray», — отмечается в сообщении.

Цена на седаны Preface снизилась на 6% за 7 месяцев, Emgrand подешевел на 2,4%, кроссовер Cityray — почти на 2%, Okavango — на 1,5%, Monjaro — на 1,4%. Сильнее всего в 2025 году автомобили Geely дешевели в марте и июле.

До этого были названы цены на китайский рамный внедорожник BAW 212. Автомобиль с мотором 2.0 мощностью 238 л.с., автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом будет продаваться в нашей стране по цене от 2,9 млн рублей до 3,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что китайский Changan решил не собирать автомобили в России, а завозить их из Казахстана.