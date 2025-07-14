Changan решил не собирать авто в РФ, а везти их из Казахстана

Автобренд Changan будет привозить свои автомобили в РФ из Казахстана

Китайский автобренд Changan решил не выпускать автомобили на «Автоторе» и вместо этого наладит их поставки в Россию из Казахстана уже грядущей осенью. Об этом пишет проект «Авто Mail» со ссылкой на источники, близкие к мультибрендовому заводу AMMKZ в Алма-Ате, где собирают машины Changan.

«Решение по утильсбору на обсуждении межправкомиссии. Задача в том, чтобы добиться хотя бы таких же условий для завода, какие есть у белорусского «Белджи», чтобы себестоимость поставок из Казахстана была разумной», — заявил источник.

Отмечается, что сперва в Россию привезут кроссовер CS55 Plus казахстанской сборки. Старт продаж запланирован на конец осени 2025 года.

В конце июня в России на 800 тыс. рублей снизилась цена на новые кроссоверы Changan Uni-T 2023 года выпуска.

«Changan распродает одну из своих моделей с огромными скидками. Максимальная выгода в размере 800 тысяч рублей складывается из дополнительной выгоды в 400 тысяч рублей и скидки при оформлении кредита в таком же размере», — передавал Quto.

С учетом всех скидок стоимость Uni-T, не проданных с позапрошлого года, составляет от 2,07 млн рублей.

Ранее были названы шесть автомобилей, которые подешевели в России.