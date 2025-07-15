Названы цены на «китайский УАЗ» BAW 212 в России

Внедорожник BAW 212 в России будет продаваться по цене от 2,9 млн рублей

Внедорожники BAW 212 будут продаваться в России по цене от 2,95 млн рублей, минивэны BAW MPV — по цене от 2,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте официального дилера BAW в России.

«Автомобиль сочетает современные силовые агрегаты, адаптацию к российским условиям и классические инженерные решения: рамную конструкцию, неразрезные мосты спереди и сзади, подключаемый полный привод с понижающей передачей (система part-time, подключаемая вручную на бездорожье) и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач», — отмечается в описании модели BAW 212.

Дилер обещает для автомобилей заводскую гарантию на 5 лет или 150 тыс. км пробега. Внедорожник доступен в нашей стране в трех комплектациях. Цена двух старших версий — 3,4 млн рублей и 3,6 млн рублей соответственно. Для минивэна доступны две комплектации, стоимость максимальной — 2,65 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили обложить пошлинами китайские автомобили.