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В Петербурге на видео попало, как люди разлетелись по проезжей части после жесткого удара

В Петербурге на видео попало, как мотоциклист на скорости снес самокатчика
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге девушка на мотоцикле сбила электросамокатчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке».

«Авария (на видео) случилась на проспекте Славы, под железнодорожным мостом. Девушка на байке на скорости влетела в пересекавшего в неположенном месте дорогу самокатчика», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время петербурженка находится в реанимации, ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Второй участник аварии получил серьезные травмы.

Также сообщается, что похожее ДТП произошло на Московском проспекте недалеко от парка Победы. Там на большой скорости столкнулись мотоциклист и самокатчик. В результате произошедшего петербуржец на самокате получил серьезные травмы внутренних органов, его госпитализировали на автомобиле реанимации. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Санкт-Петербурге две женщины получили сильные ожоги из-за влажных сидений в автобусе.

Ранее автомобиль вспыхнул в Москве на оживленной дороге и попал на видео.

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