Видео: в Долгопрудном сильным градом побило автомобили

В Долгопрудном град размером с горох побил машины и попал на видео

Ураганный ветер и град обрушились на подмосковный город Долгопрудный. Видео с непогодой опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сильный град размером с горох накрыл Долгопрудный», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что сильный град бьет прямо по припаркованным автомобилям возле жилых домов.

До этого сотрудники МЧС РФ начали эвакуацию жителей села Маккавеево в Забайкальском крае, где из-за подъема уровня воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. На помощь гражданам направили 30 спасателей и восемь единиц техники, включая плавательные средства. Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.

Также на прошедших выходных затопленный МКАД сняли на видео после ливня в Москве.

Ранее ураганный ветер и ливень на дороге в Подмосковье попали на видео.