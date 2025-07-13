Затопленный МКАД сняли на видео после ливня в Москве

На видео сняли обстановку на затопленном МКАД после ливня в Москве

В результате ливня в Москве МКАД оказался затоплен. Ролик с ситуацией на трассе после сильного дождя опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Обстановка на затопленном МКАДе после ливня в Москве», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что водители вынуждены ехать по огромной луже. Рядом по ограждению идут люди, которых непогода застала врасплох.

До этого температура в столице днем достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

Ранее москвичей предупредили о грозовых ливнях и жаре 13 июля.