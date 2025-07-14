Названа точная причина смерти тагильчанок, рухнувших с моста на Lexus в воду

Результаты вскрытия двух тагильчанок, которые рухнули с моста в воду на автомобиле Lexus, показали, что смерть наступила в результате асфиксии. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мать одной из погибших Юлию Шамрину.

Асфиксия — это кислородное голодание организма, которое наступило в результате утопления. Вместе с девушками погиб и 19-летний водитель Lexus. Обстоятельства его смерти все еще выясняются.

По данным издания, молодые люди поехали снимать «эффектное видео» к городской плотине.

Авария произошла 8 июля. Автомобиль Lexus отбросило в бетонное ограждение, затем в чугунные перила. После удара транспорт упал в реку. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что девушек, утонувших в Lexus, похоронят в одинаковых гробах.

Ранее в Петербурге женщины получили химические ожоги из-за сидений в автобусе.