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В одинаковых гробах похоронят тагильчанок, которые ушли на дно вместе с Lexus

В Нижнем Тагиле в одинаковых гробах похоронят девушек, утонувших с парнем в Lexus
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Кадр из видео/Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

В Нижнем Тагиле двух девушек, утонувших в Lexus, похоронят в одинаковых гробах. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на подругу тагильчанок.

«Девушек из Нижнего Тагила (Свердловская область) Анастасию и Веронику, утонувших в черном Lexus вместе с водителем в ночь на 8 июля, похоронят в одинаковых гробах», — передает издание.

Церемония прощания пройдет 11 июля. Молодого человека, который был за рулем Lexus, похоронят раньше.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле автомобиль с людьми пробил дорожное ограждение и вылетел в реку.

«Молодежь лет 20-ти каталась по ночному городу и добралась до участка, где часто набирают скорость ради хайповых видосов. Один из них вышел, чтобы снять пушку-гонку, но водитель не справился с управлением. На большой скорости он заехал на рельсы, потерял руль», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Ранее на видео попало, как со дна пруда подняли Lexus, утонувший вместе с молодыми тагильчанами.

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