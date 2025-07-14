Китайский кроссовер Exeed задавил курьера на «зебре» на севере Москвы

В Москве кроссовер Exeed сбил курьера на пешеходном переходе

В Москве китайский автомобиль сбил курьера. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Курьера на пешеходном переходе сбили на севере Москвы», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что тело курьера остается лежать прямо перед автомобилем. Рядом лежат его двухколесный электротранспорт и рюкзак.

До этого в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Конфликт произошел вечером 7 июля. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Также в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД передвигался на скутере с курьерской сумкой.

Ранее москвич на электросамокате на огромной скорости мчался по МКАД и попал на видео.