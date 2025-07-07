Москвич на электросамокате на огромной скорости мчался по МКАД и попал на видео

На МКАД на видео попало, как электросамокатчик разогнался до 100 км/ч

В Москве на МКАД самокатчик ехал на огромной скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На МКАДе электросамокатчик разогнался до 100 км/ч», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет по обочине дороги возле автомобилей.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Кроме того в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом».

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.