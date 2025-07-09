«Бесплатная доставка»: гаишника на скутере курьера сняли на видео в Петербурге

В Петербурге на видео сняли, как гаишник ездил на скутере с сумкой курьера

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД передвигался на скутере с курьерской сумкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Самого необычного курьера заметили в Петербурге», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов едет на скутере по проезжей части, при этом с собой он везет сумку с надписью «Бесплатная доставка».

До этого в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Конфликт произошел вечером 7 июля. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной конфликта стал наезд одного из самокатчиков на ногу мужчины-пешехода. Сделанное замечание переросло в перепалку, а затем драку. Троица самокатчиков задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее на Камчатке гид направил автомобиль на медведя, чтобы позабавить китайских туристов.