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«Бесплатная доставка»: гаишника на скутере курьера сняли на видео в Петербурге

В Петербурге на видео сняли, как гаишник ездил на скутере с сумкой курьера
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Telegram-канал Фонтанка.ru

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД передвигался на скутере с курьерской сумкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Самого необычного курьера заметили в Петербурге», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов едет на скутере по проезжей части, при этом с собой он везет сумку с надписью «Бесплатная доставка».

До этого в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Конфликт произошел вечером 7 июля. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной конфликта стал наезд одного из самокатчиков на ногу мужчины-пешехода. Сделанное замечание переросло в перепалку, а затем драку. Троица самокатчиков задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее на Камчатке гид направил автомобиль на медведя, чтобы позабавить китайских туристов.

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