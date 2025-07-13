В ГАИ назвали «летний» риск на дорогах

Езда на зимних шинах в летний период ухудшает управляемость автомобиля и увеличивают тормозной путь. Об этом предупредили в ГАИ.

«Убедитесь, что на автомобиле установлены летние или всесезонные шины, соответствующие сезону. Зимние шины летом ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь», — говорится в материалах ведомства.

Также в ГАИ посоветовали измерять давление в шинах, в том числе на запасном колесе. Также в ГАИ отметили, что перед поездкой важно проверить покрышки на наличие порезов, грыж, трещин и т.д.

1 июня 2024 года в России начали штрафовать водителей, которые летом ездят на шипованной зимней резине. Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 сентября 2023 года.

За нарушение данного правила предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Запрет распространяется на автомобили категории M1 (пассажирские машины с не более восемью посадочными местами без учета водительского кресла) и грузовые машины категории N1 (с массой не более 3,5 тонны).

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