Пьяный россиянин на Honda сбил детей, которые шли по тротуару, и попал на видео

В Красноярске водитель на иномарке сбил четырех человек, которые шли по тротуару. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«24-летний водитель, управляя автомобилем Honda, допустил наезд на 4 пешеходов (двоих 10-летних и одного 11-летнего ребенка, а также 41-летнего взрослого), которые шли по тротуару. В результате ДТП все четверо пешеходов были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Выяснилось, что водитель был пьян.

До этого сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о наказании за организацию подставных ДТП с целью вымогательства средств. Это своевременное решение, поскольку именно сейчас мошенники активизировались и число автоподстав заметно выросло. Так инициативу депутатов Госдумы оценил в беседе судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

Ранее россиянам напомнили, когда водители могут покинуть место ДТП.