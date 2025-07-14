У Крымского моста застряли почти 2000 автомобилей

В пробке на подходе к Крымскому мосту застряли 1760 автомобилей

На подходе к Крымскому мосту образовалась огромная пробка из почти 2 тыс. автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба, курирующего ситуацию на объекте.

«В очереди со стороны Тамани находится 1300 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 460 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в публикации.

Таким образом, в пробке у моста стоят 1760 автомобилей.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению инфраструктурного объекта. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном.