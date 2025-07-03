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В России 24 автоподставщика обманули ГАИ и украли миллионы рублей

В Кузбассе 24 автоподставщика обманули инспекторов ГАИ и похитили 8 млн рублей
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Telegram-канал МВД Медиа

В Кузбассе поймали 24 автоподставщиков, которые суммарно украли у страховых компаний 8 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Двое жителей Новокузнецка вовлекли в криминальный бизнес троих знакомых, которые стали активными участниками. Позже к инсценировкам ДТП присоединились еще 19 человек, выступавших в роли виновников аварий и пострадавших», — говорится в публикации.

На место ДТП злоумышленники вызывали инспекторов ГАИ и обманывали их, чтобы получить страховую выплату до 900 тыс. рублей. При этом использовались подделанные документы.

Часть полученных средств группа направляла на реализацию новых преступлений, остальное автоподставщики делили между собой. В итоге их удалось поймать — было проведено 50 экспертиз и допрошены 150 свидетелей.

До этого сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о наказании за организацию подставных ДТП с целью вымогательства средств. Это своевременное решение, поскольку именно сейчас мошенники активизировались и число автоподстав заметно выросло. Так инициативу депутатов Госдумы оценил в беседе судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

«В такое сложное время для страны еще и пытаться обманывать народ, вот эти мошенники чем занимаются. Поэтому для них необходимо ужесточать закон и как-то с ними бороться, какими-то радикальными мерами, то есть мерами больше тех, чем они есть», — убежден специалист.

Ранее директор автосалона в Уфе украл десятки машин и пропал.

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