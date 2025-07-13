Россиянам напомнили, когда водители могут покинуть место ДТП

Эксперт Шкуматов: водители могут покидать место ДТП для предотвращения затора

Водители в России могут покидать место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) для предотвращения затора. Об этом РИА Новости рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Верховный суд подтвердил — отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, водителю достаточно выполнить остальные обязательные действия», — сказал собеседник агентства.

Шкуматов напомнил, что обязательства включают в себя фото-/видеофиксацию, а также знак аварийной остановки, обмен данными участников ДТП.

Автомобильный эксперт добавил, что подобное решение гарантирует защиту добросовестных водителей, которые после фиксации ДТП стараются как можно быстрее убрать машины с полосы для того, чтобы обеспечить безопасность и пропускную способность дороги.

Также собеседник агентства напомнил и минусы оставления места аварии, отметив, что пределы допустимого перемещения остались расплывчатыми. Кроме того, перенос автомобилей может осложнить последующую экспертизу, уточнил автоэксперт.

Среди прочего Шкуматов обратил внимание, что этой «лазейкой» могут воспользоваться недобросовестные водители: под предлогом «освобождаем дорогу» они фактически уезжают.

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