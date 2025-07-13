МКАД парализовало из-за ДТП с фурой

На МКАД движение оказалось затруднено из-за ДТП с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внутренней стороне 82 км МКАД (в районе съезда №81) произошло опрокидывание фуры. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии движение оказалось затруднено. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Ранее затопленный МКАД сняли на видео после ливня в Москве.