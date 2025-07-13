Последствия ливня: мужчины разделись до трусов в Подмосковье

В Подмосковье на видео попали мужчины, которые разделись до трусов на дороге

В Подмосковье мужчины разделись до нижнего белья, чтобы расчистить дорогу после ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Последствия ливня в Москве и Подмосковье <...> в поселке Николина Гора ветер повалил деревья на проезжую часть. Сейчас местные жители пытаются самостоятельно расчистить дорогу», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как мужчины с голым торсом пытаются убрать обломки деревьев на «зебре».

До этого сообщалось, что в результате ливня в Москве МКАД оказался затоплен.

На размещенных кадрах видно, что водители вынуждены ехать по огромной луже. Рядом по ограждению идут люди, которых непогода застала врасплох.

Ранее москвичей предупредили о грозовых ливнях и жаре 13 июля.