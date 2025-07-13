На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Последствия ливня: мужчины разделись до трусов в Подмосковье

В Подмосковье на видео попали мужчины, которые разделись до трусов на дороге
true
true
true

В Подмосковье мужчины разделись до нижнего белья, чтобы расчистить дорогу после ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Последствия ливня в Москве и Подмосковье <...> в поселке Николина Гора ветер повалил деревья на проезжую часть. Сейчас местные жители пытаются самостоятельно расчистить дорогу», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как мужчины с голым торсом пытаются убрать обломки деревьев на «зебре».

До этого сообщалось, что в результате ливня в Москве МКАД оказался затоплен.

На размещенных кадрах видно, что водители вынуждены ехать по огромной луже. Рядом по ограждению идут люди, которых непогода застала врасплох.

Ранее москвичей предупредили о грозовых ливнях и жаре 13 июля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами