Водитель каршеринга устроил массовое ДТП на севере Москвы

На севере Москвы автомобиль каршеринга врезался в припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Каршеринг протаранил припаркованные автомобили в районе Зеленоградской улицы. Никто не пострадал», — сообщает канал.

Судя по фото, в аварии разбиты 4 автомобиля. У одного из них сильно поврежден кузов. Следов торможения машины каршеринга не видно.

До этого стало известно, что в Челябинске дерево упало на припаркованный автомобиль и раскололось.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дерево падает на автомобиль. От удара ствол раскалывается на две части. На записи также заметно, что люди, которые стояли рядом, не пострадали.

Ранее сообщалось, что рухнувшая крыша раздавила Porsche депутата в Красноярске.