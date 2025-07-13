Пробка из более чем 900 автомобилей образовалась у Крымского моста

На подходе к Крымскому мосту появилась пробка из 902 транспортных средств

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Об этом говорится в Telegram-канале, который следит за оперативной ситуацией на подходах к объекту.

«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания — около трех часов», — сказано в публикации.

При этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Затруднения в проезде со стороны Тамани начались после 02:00 мск. Уже к 04:00 в очереди находились 269 транспортных средств, а время ожидания составляло около часа.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению инфраструктурного объекта. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Кремле оценили возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.