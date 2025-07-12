Автомобиль с нижегородцами на скорости совершил жесткий кульбит, и это попало на видео

В Нижегородской области на видео попал мощный кульбит автомобиля

В селе Большое Болдино Нижегородской области перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Мужчина пытался обогнать другой автомобиль, потерял управление и на всей скорости улетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Водитель смог выжить. Сейчас он находится в починковской ЦРБ», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина обгоняет другой транспорт, съезжает с дороги и переворачивается.

По информации канала, в результате ДТП пассажирка перевернувшейся машины получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.