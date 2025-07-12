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В российском регионе произошло лобовое столкновение УАЗа и «Тойоты»

В Алтайском крае произошла жесткая авария с УАЗом и иномаркой
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае на трассе БийскБелокуриха произошла жесткая авария с УАЗом и иномаркой. Четверых человек спасти не удалось, один получил травмы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.

Как уточняется, ДТП произошло 12 июля в 16:10 по местному времени (12:10 по мск)

«На федеральной трассе Бийск — Белокуриха, в двух километрах от села Смоленское в сторону города Бийска водитель автомобиля «УАЗ» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота»», — сказано в сообщении ведомства.

Водителя УАЗа госпитализировали, уточнили в МВД региона.

Сотрудники ГИБДД по Алтайскому краю на данный момент устанавливают причины случившегося, назначены экспертизы, заключили в ведомстве.

Накануне в подмосковном Домодедове на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля, в результате которого 7 из 12 пассажиров пострадали, водителя автобуса спасти не удалось. По предварительной информации правоохранителей, водитель рейсового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, который был вынужден остановиться на дороге из-за технической неисправности.

Ранее на видео попал водитель, который закрутил петлю на МКАД и устроил ДТП.

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