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«Пошел вразнос»: стало известно, за сколько Евгений Плющенко купил мотоцикл

Фигурист Плющенко купил мотоцикл за 1,4 млн рублей
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Фигурист Евгений Плющенко купил мотоцикл за 1,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Евгений после пластической операции пошел вразнос: он стал обладателем электро-«жеребца». В России приобрести такой же можно только по предзаказу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как фигурист выходит из дома, садится на мотоцикл и уезжает.

До этого сообщалось, что Mia Boyka впервые проехала на электробусе по Москве.

«Новые ощущения. <…> Я на электробусе, вы представьте», — сказала певица, заходя в транспорт.

На опубликованных в сети кадрах видно, как Mia Boyka заходит в транспорт, пропуская людей. На записи также заметно, что во время поездки певица не держится за поручни.

Кроме того, блогер Николай Василенко съел шаурму на капоте красного спорткара Ferrari. На видео заметно, как блогер едет на спорткаре за шаурмой.

Ранее петербуржец тайно устроил фотосессию гаишнику, и это попало на видео.

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