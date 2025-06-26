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«Человек-улыбка» Василенко ел шаурму на капоте красного спорткара и попал на видео

На видео попало, как блогер Василенко ел шаурму на капоте красного Ferrari

Блогер Николай Василенко съел шаурму на капоте красного спорткара Ferrari. Соответствующее видео мужчина опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все по нашей традиции: Ferrari, шаурма, Tеатр Горького», — сказал блогер.

На опубликованных в сети кадрах видно, как блогер едет на красном спорткаре Ferrari за шаурмой, после чего мужчина покупает ее и съедает, сидя на капоте.

Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

До этого сообщалось, что актер Вадим Демчог получил более 500 штрафов за нарушение ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero.

Ранее Клава Кока показала кружевное белье в момент дрифта.

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