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Петербуржец тайно устроил фотосессию гаишнику, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина тайно фотографировал гаишника
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В Петербурге мужчина устроил фотосессию гаишнику. Соответствующее видео появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина фотографирует работника правоохранительных органов на проезжей части, после чего подходит к мужчине, отдает фото и спрашивает, что сотруднику ГИБДД нравится в его работе.

«В моей работе нравится такая возможность, плохих людей наказывать», — рассказал сотрудник ГИБДД петербуржцу.

Далее на записи видно, как мужчина благодарит фотографа.

До этого сообщалось, что в Минусинске сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю с подростком. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов следуют за автомобилем, водитель которого не выполняет их просьбу об остановке. Далее на записи видно, как работник ДПС стреляет.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.

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