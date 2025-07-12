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Иномарки столкнулись в центре Москвы и попали на видео

В Москве на Котельнической набережной столкнулись Chevrolet Camaro и такси
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Telegram-канал «Агентство «Москва»

В Москве иномарки столкнулись на Котельнической набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Chevrolet Camaro и такси столкнулись ночью на Котельнической набережной в центре Москвы. Оба автомобиля получили сильные повреждения, но водители серьезно не пострадали», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, капоты, разбиты лобовые стекла. Кроме того, на записи заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.

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