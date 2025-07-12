В Москве на видео попало жесткое ДТП с большегрузами на проезжей части

В Москве большегрузы столкнулись на оживленной дороге и попали на видео

В Москве большегрузы столкнулись на оживленной дороги из-за остановившегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, СВХ / МСД. Возле МЦК «Белокаменная» от 15.06.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запчеатлела инцидент. На кадрах видно, как УАЗ СГР выезжает к обочине дороги и останавливается, из-за чего тормозят и другие автомобили. Далее на записи видно, как в результате остановки сталкиваются два большегруза, один из которых въезжает в легковой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

По информации канала Amur Mash, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.