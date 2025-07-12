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Стало известно, как могут наказать водителя, сбившего пешеходов в Москве

МВД: водителю электрокара, сбившему детей в Москве, грозит до семи лет колонии
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Кадр из видео/Telegram-канал «Первый Московский»

Водитель электромобиля HiPhi Z, устроивший наезд на пешеходов в Москве, может лишиться свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до пяти лет принудительных работ или от трех до семи лет лишения свободы. Также суд может запретить виновному занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трех лет.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан — им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв и признал вину в аварии. Все детали произошедшего устанавливаются.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве автомобиль въехал в припаркованные машины такси.

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