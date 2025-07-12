Иномарка упала со скалы в озеро Аслыкуль и попала на видео

В Башкирии автомобиль Toyota RAV4 упал со скалы в озеро Аслыкуль. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».
«Похоже водитель не поставил машину на ручник. В результате иномарка слетела вниз и упала в озеро. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Очевидец запечатлел последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что автомобиль стоит в воде. На записи также заметно, что транспорт получил повреждения: у него смят кузов и капот, сломаны фары.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик упал в открытый люк.
«Четырехлетний мальчик рухнул в открытый люк на парковке автоцентра на Октябрьской набережной — во время падения в сточные воды с восьмиметровой высоты ребенок получил множество травм. Его отправили в реанимацию. Момент падения попал на видео», — говорится в публикации.
На опубликованных в сети кадрах видно, как ребенок идет по парковке, смотрит в телефон и проваливается в открытый люк. За ним сразу прыгает мужчина.
Ранее автомобиль с гаишниками перевернулся в Подмосковье и попал на видео.