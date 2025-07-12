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Водитель автомобиля, сбивший людей в Москве, не стал проходить проверку на опьянение

ТАСС: сбивший пешеходов в Москве водитель отказался от проверки на опьянение
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Кадр из видео/Telegram-канал «Первый Московский»

Водитель электрокара, который сбил пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Находившийся за рулем электрокара водитель отказался от медицинского освидетельствования», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По информации правоохранительных органов, водитель, который, предположительно, сбил на автомобиле людей в Москве, признал вину в аварии. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.

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