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Водитель автобуса избил уфимца на остановке, и это попало на видео

В Уфе на видео попала жесткая драка водителя автобуса и пассажира
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В Уфе водитель автобуса и пассажир подрались на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Они устроили замес на остановке «Спортивная». Сначала из автобуса выбежал пассажир, следом из салона стремительно появляется второй, вероятно, водитель. Он сразу бросается на первого, валит на землю и начинает избивать», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель бежит за пассажиром, после чего догоняет его и начинает бить. По предварительной информации, причиной конфликта мог стать неоплаченный проезд. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик упал в открытый люк. На опубликованных в сети кадрах видно, как ребенок идет по парковке, смотрит в телефон и проваливается в открытый люк. За ним сразу прыгает мужчина.

Ранее автомобиль с гаишниками перевернулся в Подмосковье и попал на видео.

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