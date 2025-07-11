«Рука не поднимается»: в Ярославле матери пятерых детей порвали плечо в автобусе

В Ярославле мать пятерых детей получила травму плеча при резком торможении в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Ярославль».

«В прошлом году у меня было ДТП, я упала в автобусе. Уже почти год идут разбирательства. Мне сделали уже две операции на плечевом суставе. В ГАИ хотят закрыть дело. Они не видят вины водителя» — рассказала пострадавшая.

По словам ярославны, травму она получила в автобусе в момент резкого торможения. Кроме того, у пострадавшей до сих пор не поднимается рука.

До этого сообщалось, что в Краснодаре подростки на электросамокатах врезались в проезжающий грузовик.

«Подростки 16 и 12 лет решили покататься на одном СИМ. При выезде с дворовой территории мальчики столкнулись в лоб с автомобилем «ВАЗ», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека на электросамокате выезжают на проезжую часть, где врезаются в проезжающий грузовик. От удара одного из школьников подбрасывает в воздух, и он падает в кузов, второй — приземляется на капот.

Ранее в Петербурге гаишники высмеяли самокатчиков при помощи нейросетей.