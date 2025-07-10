Сбитый Lada подросток, перелетел кабину и попал в кузов автомобиля

В Краснодаре подросток при ДТП перелетел кабину каблука Lada и упал в кузов

В Краснодаре подростки на электросамокатах врезались в проезжающий грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Подростки 16 и 12 лет решили покататься на одном СИМ. При выезде с дворовой территории мальчики столкнулись в лоб с автомобилем «ВАЗ», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека на электросамокате выезжают на проезжую часть, где врезаются в проезжающий грузовик. От удара одного из школьников подбрасывает в воздух, и он падает в кузов, второй — приземляется на капот.

По информации канала, в результате столкновения школьники не получили серьезных травм. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, знали ли родители подростков, что их дети берут в аренду самокаты.

До этого сообщалось, что в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы.

Ранее в Петербурге гаишники высмеяли самокатчиков при помощи нейросетей.