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Стало известно, что сказала дочь Романа Старовойта над гробом отца

Дочь Романа Старовойта посетовала, что отец не увидит ее медицинской карьеры
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Петр Ковалев/ТАСС

На прощании с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в Санкт-Петербурге одна из дочерей чиновника посетовала, что покойный отец не увидит того, как она стала врачом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Ты не увидишь, как я заканчиваю университет и стану врачом. Ты уходишь сейчас, но наша связь не обрывается. Спасибо тебе большое», — приводит ее слова «Осторожно, новости».

Присутствующие на похоронах министры говорили, что бывший руководитель Минтранса России всегда боролся за жизнь и никогда не подводил.

Похороны Романа Старовойта прошли на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Похоронную процессию возглавили брат, бывшая жена, дочери и мать покончившего с собой бывшего министра.

Ранее на видео попало, как с Романом Старовойтом прощалась его возлюбленная.

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