Началась похоронная процессия Старовойта

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище началась похоронная процессия экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Началась похоронная процессия на Смоленском — ее возглавили брат, бывшая жена, дочки и мать экс-министра транспорта Романа Старовойта», — говорится в сообщении.

По информации канала, возлюбленная экс-министра транспорта Полина идет позади близких родственников.

До этого сообщалось, что Полина приехала на церемонию прощания с большим букетом красных роз. На опубликованных в сети кадрах видно, что девушка стоит в черном платье, в руках у нее цветы. На видео также заметно, что мужчины приносят бутылки воды. На месте работает охрана.

По информации канала, кладбище охраняют сотрудники УВО минтранса, помощники несут венки и награды экс-министра транспорта, которые он получил за время работы. Также на прощание приходят близкие и друзья Старовойта.

Ранее сообщалось, что экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой.