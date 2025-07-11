На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сильно ударился и неподвижно лежал»: на видео попал пешеход, упавший на асфальт с капота автомобиля

Под Новосибирском авто протащил на капоте сбитого пешехода, это попало на видео
true
true
true

В Новосибирске легковой автомобиль сбил мужчину и протащил его на капоте. Видеозапись наезда опубликовал Telegram-канал «АСТ54 Black».

Наезд произошел на Бердском шоссе в районе дома 61/2, человека сбил водитель хэтчбека Kia Ceed. На кадрах с видеорегистратора видно, что наезд произошел в левом ряду. После удара мужчина в майке и шортах оказался на капоте, а потом упал на проезжую часть и лежал неподвижно.

К пострадавшему подбежал пожилой мужчина, который начал звать на помощь других очевидцев. О состоянии сбитого пешехода не сообщается. В районе места ДТП противоположные потоки транспорта разделены ограждением.

До этого в Краснодарском крае грузовик раздавил патрульную машину ДПС, двое инспекторов пострадали.

Ранее в Башкирии на видео попал взрыв Land Rover на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами