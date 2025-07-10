Грузовик раздавил в лепешку машину ДПС в Краснодарском крае

На въезде в Армавир (Краснодарский край) грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Около 16:00 часов на 58-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель, управляя грузовым автомобилем «Фотон», допустил столкновение со стоящим на обочине патрульным автомобилем ДПС с включенными проблесковыми маячками», — отмечается в сообщении полиции.

В результате ДТП пострадали двое инспекторов, они госпитализированы. На кадрах с последствиями аварии видно, что у патрульного автомобиля практически раздавлен кузов: разбит багажник, задняя ось сместилась в салон и оказалась на уровне задних сидений. Также у машины разбита передняя часть. Перед аварийной машиной стоит большегрузная фура с полуприцепом.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Краснодаре подросток-самокатчик перелетел через кабину мини-грузовика и оказался в кузове.