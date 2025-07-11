На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии на видео попал взрыв Range Rover на парковке

Mash: момент взрыва горящего Range Rover в Башкирии попал на видео
true
true
true

В Башкирии автомобиль Range Rover загорелся и взорвался на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Перед тем, как машина вспыхнула, из нее выбежали двое неизвестных — авто в этот момент уже дымилось», — рассказали местные жители.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль взрывается на парковке, при этом в момент взрыва рядом с горящим транспортом находятся спасатели, которые убегают.

По информации канала, инцидент произошел на Верхнеторговой площади.

До этого сообщалось, что на въезде в Армавир (Краснодарский край) грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали двое инспекторов, они госпитализированы. На кадрах с последствиями аварии видно, что у патрульного автомобиля практически раздавлен кузов: разбит багажник, задняя ось сместилась в салон и оказалась на уровне задних сидений. Также у машины разбита передняя часть. Перед аварийной машиной стоит большегрузная фура с полуприцепом.

Ранее в Краснодаре подросток-самокатчик перелетел через кабину мини-грузовика и оказался в кузове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами