В Башкирии на видео попал взрыв Range Rover на парковке

В Башкирии автомобиль Range Rover загорелся и взорвался на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Перед тем, как машина вспыхнула, из нее выбежали двое неизвестных — авто в этот момент уже дымилось», — рассказали местные жители.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль взрывается на парковке, при этом в момент взрыва рядом с горящим транспортом находятся спасатели, которые убегают.

По информации канала, инцидент произошел на Верхнеторговой площади.

До этого сообщалось, что на въезде в Армавир (Краснодарский край) грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали двое инспекторов, они госпитализированы. На кадрах с последствиями аварии видно, что у патрульного автомобиля практически раздавлен кузов: разбит багажник, задняя ось сместилась в салон и оказалась на уровне задних сидений. Также у машины разбита передняя часть. Перед аварийной машиной стоит большегрузная фура с полуприцепом.

Ранее в Краснодаре подросток-самокатчик перелетел через кабину мини-грузовика и оказался в кузове.