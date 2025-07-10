Ребенку обожгло ноги в нижегородском автобусе из-за шланга печки

В Нижнем Новгороде 11-летний ребенок получил ожоги в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

«Во время движения по проспекту Героев города Нижнего Новгорода у маршрутного автобуса лопнул шланг печки, в результате чего стоявший рядом ребенок получил ожоги», — отмечается в сообщении СК.

По факту травмирования ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Пострадавшему в результате инцидента мальчику 11 лет, уточняет Telegram-канал «Нижний №1». Ему обожгло ноги горячим воздухом. После осмотра в больнице его отпустили домой.

До этого в Краснодаре двое подростков 12 и 16 лет выехали на одном самокате на проезжую часть и попали под мини-грузовик Lada. После столкновения один из них перелетел через кабину машины и оказался в кузове. Пострадавшим удалось избежать тяжелых травм.

Ранее в Крыму в ДТП погибли пять девушек 17-19 лет.