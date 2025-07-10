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Стало известно, были ли пьяными тагильчане, рухнувшие с моста на Lexus

В Нижнем Тагиле упавшие в реку на Lexus люди не были пьяны
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Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

Родственники людей, упавших в реку вместе с Lexus, сообщили, что в момент аварии тагильчане не находились в состоянии опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга» со ссылкой на опрошенных родственников.

«Ни алкоголя, ни тем более наркотиков не употребляли в тот день. Их друг, который выжил, божился, что это так. Девочки могли выпить по праздникам, но даже если и так, они же не были за рулем», — рассказали родственники.

По их словам, девушки не просили водителя делать трюки на Lexus, это была его инициатива.

По информации канала, прощание с тагильчанами состоится 11 июля.

Авария произошла 8 июля. Автомобиль Lexus отбросило в бетонное ограждение, затем в чугунные перила. После удара транспорт упал в реку. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что девушек, утонувших в Lexus, похоронят в одинаковых гробах.

Ранее на видео попало, как со дна пруда подняли Lexus, утонувший вместе с молодыми тагильчанами.

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